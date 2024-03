Isigny-sur-Mer. Ça déborde sur le port avec les grandes marées : "On craignait le pire"

Ce mardi 12 mars, les grandes marées ont provoqué quelques inondations, notamment à proximité des ports. C'est le cas à Isigny-sur-Mer, où l'eau s'est écoulée sur la route, mais "sans dégâts", assure le maire de la ville Eric Barbanchon. Loïc Guerin, cogérant du Caïeu d'Isigny, situé au Quai Surcouf, a eu plus de peur que de mal : "Vers 11h20, on craignait le pire car c'était le pic de la marée. Mais cette fois-ci, on a eu de la chance. Ça fait quatre ans que nous sommes ici, des marées, on en a eu, mais cette fois l'eau n'est pas rentrée."

Le phénomène était anticipé par les riverains, comme l'explique Eric Barbanchon : "On avait averti les riverains il y a quelques jours. Ils ont eu le temps d'anticiper et de sécuriser leur maison. On a aussi mis du personnel à disposition, des sacs de sable, et mis en place une interdiction de déplacement pendant la submersion."

Surveillance pour mercredi et jeudi

Les coefficients de marées les plus importants ont lieu ce mardi, avec 116 ce matin et ce soir. Pour mercredi 13 mars, les coefficients diminuent avec 115 et 111, puis 106 et 99 jeudi 14 mars. Comme partout sur la côte, la vigilance reste de mise : "Comme pour chaque marée d'équinoxe, on surveille les coefficients, développe le maire d'Isigny-sur-Mer. Le plus gros est passé, mais on reste vigilants. Les coefficients peuvent être plus bas, si le vent est plus important, ça peut déborder. On a eu le cas il y a un mois."

