Caen. "L'Etudiant et son maître Demolombe" retrouvent la place de la République

C'est le premier projet participatif qui voit le jour, place de la République à Caen. Depuis lundi 11 mars, la statue "L'Etudiant et son maître Demolombe" retrouve son emplacement d'origine. L'œuvre qui a vu le jour en 1905 met en avant le buste de Jean Demolombe, professeur de droit à Caen et spécialiste du droit civil napoléonien, et son élève. Partiellement endommagé par les bombardements de 1944, le buste était conservé à la réserve de Normandie depuis le réaménagement de la place en 1959. De son côté, "l'élève" était exposé devant le musée de Normandie, dans l'enceinte du château. Coût de l'opération : 90 000€ pour retrouver une statue à l'identique. L'inauguration a lieu le samedi 23 mars, à 16 heures.