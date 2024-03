Clécy. Un homme menace son ex-compagne de divulguer des photos d'elle nue

Âge de 36 ans, un homme était jugé jeudi 7 mars au tribunal judiciaire de Caen, pour avoir menacé sa compagne de divulguer des photos d'elle compromettantes. L'auteur des faits et la plaignante étaient tous les deux présents à l'audience.

Les faits se sont déroulés le 4 février 2020 à Clécy en Suisse Normande. Le prévenu a l'habitude de fréquenter des sites internet "sado-maso". Il y fait la connaissance de la victime qui sera son amie pendant trois mois. Dans leurs jeux sexuels, lui prend le dessus. La victime est sous emprise. Il lui dit que "tout doit se mériter". Il prend des photos d'elle nue dans des poses particulières. Au début, la jeune femme est consentante. Mais très vite, elle lui dit que certaines situations la gênent et souhaite arrêter leur relation. Ce dernier refuse et menace de mettre sur les réseaux sociaux les photos compromettantes. Il lui envoie également de nombreuses menaces et insultes par texto.

Le 5 février 2020, la victime porte plainte et explique qu'il a exploité ses failles. Elle était d'accord pour certaines choses mais pas pour d'autres. Lui, en revanche, ne semblait pas faire la différence entre le jeu et la contrainte sexuelle non consentie. Quand elle a décidé de le quitter, le prévenu a abusé de chantage sexuel.

Dans la salle d'audience, la présidente informe que le prévenu a déjà eu des conduites déplorables envers d'autres femmes. L'avocat de la partie civile espère que le trentenaire va prendre conscience de ses déviances, en précisant que sa cliente souhaite être reconnue comme victime.

Après délibéré, le prévenu est condamné à quatre mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois, obligation d'un suivi psychologique, et d'un stage de sensibilisation et prévention aux violences sexistes. Il devra verser 800 euros à la victime pour préjudice moral et 733 euros de frais de procédure.