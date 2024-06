Orne. La diététicienne-youtubeuse qui vient chez vous

Ophélie Chesneau-Lamotte, 46 ans, a travaillé durant sept ans dans un hôpital du Perche. Puis elle a voulu changer de voie et "aider les gens à retrouver leur poids d'équilibre". Depuis deux ans, elle est diététicienne nutritionniste libérale à domicile. Très impliquée dans la prévention, elle intervient aussi dans des écoles, des Ehpad, ainsi que dans des entreprises. Alors que le beau temps revient et que les tenues se font plus légères, elle explique son métier. L'écoute et la discussion y sont primordiales.

L'obésité gagne du terrain

Au fil de ses consultations, le constat d'Ophélie Chesneau-Lamotte est implacable : "Il y a de plus en plus de surpoids et d'obésité dans la population, et 49% des femmes sont en surpoids. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes sont désormais concernés." La professionnelle en dit un peu plus sur son métier : "Les diététiciens sont là pour accompagner aussi bien les femmes que les hommes, pour qu'ils retrouvent un équilibre dans leur alimentation, mais aussi un équilibre physiologique et psychologique." Si la personne en surpoids peut faire l'objet de railleries, Ophélie Chesneau-Lamotte insiste surtout sur les risques "cardiaques, rénaux, mais aussi sur l'ossature osseuse, les genoux, les hanches. Retrouver un poids d'équilibre et un indice de masse corporelle correct, cela permet de conserver un bon état de santé", insiste-t-elle.

Baisse de pouvoir d'achat, malbouffe, surconsommation alimentaire, baisse de l'activité physique… Les facteurs de surpoids sont nombreux. "Les gens sont de plus en plus sédentarisés." Elle rassure toutefois : "Faire de l'activité physique, ce n'est pas seulement faire du sport dans une salle. Il est aussi possible de marcher tous les jours 30 minutes, bouger avec ses enfants, sortir son chien. Mais on fait trop de voiture, de téléphone, on consulte trop de vidéos. On ne bouge plus assez." La professionnelle de santé incite chacun à consulter le site gouvernemental mangerbouger.fr, qui recense des recettes, des idées d'activités et des astuces pour manger mieux et bouger davantage. "Lorsqu'on ne va pas bien, que l'on est stressé ou qu'on a un mauvais sommeil, c'est que l'on est déséquilibré dans nos émotions. Il est alors normal d'avoir tendance à manger, ça réconforte et à très court terme, cela permet de restaurer un équilibre. Mais ces débordements conduisent à prendre du poids", met-elle en garde.

En immersion chez ses patients

La quadragénaire, qui diffuse également des recettes sur YouTube et écrit des livres, a la particularité de faire ses consultations au domicile des patients. Ils doivent lui détailler leur alimentation et expliquer leur objectif. En fonction de leur environnement, la diététicienne propose des actions compatibles avec leur vie quotidienne. Puis elle revient trois semaines plus tard pour faire le point. En fonction de la capacité du patient à se gérer, ce suivi peut durer quelques mois. "Les gens ont vraiment besoin de coaching car leurs bonnes résolutions sont souvent mises à mal par les aléas du quotidien, d'où ce rappel régulier de leurs objectifs", souligne-t-elle. Son travail est aussi d'aider ses patients à catégoriser les aliments équilibrés, faire une liste de courses, lire les étiquettes de ce qu'ils achètent, comprendre le Nutri-Score - un système d'étiquetage des produits - ou encore réapprendre à cuisiner. Mais sans leur interdire un petit plaisir de temps en temps. Car c'est parfois bon pour le moral !