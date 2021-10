En région rouennaise, l’obésité a doublé en 15 ans !

Si, en France, le nombre de personnes atteintes d’obésité s’est stabilisé, dans la région ce pourcentage a doublé depuis 1997, passant de 10,9 % à près de 20 %.

Rééducation

L’étude révèle que les jeunes femmes, entre 18 et 25 ans, sont les plus touchées. "L’obésité est souvent provoquée par des troubles du comportement alimentaire comme l’hyperphagie, c’est-à-dire d’hyperalimentation", explique le professeur Dechelotte, chef du service de nutrition au CHU. Cette augmentation est due, en grande partie, à la perte des bonnes habitudes alimentaires et surtout, chez les adolescentes, à la multiplication de régimes inadaptés.

Plus la prise en charge est précoce, moins le traitement est contraignant. "A l’adolescence, un début d’obésité se soigne en réintroduisant un équilibre alimentaire et un mode de vie plus régulier". Cours de nutrition, conseils comportementaux et prise en charge psychologique sont de plus en plus prescrits. La chirurgie ? Elle n’est adaptée qu’à certains patients et doit, pour être efficace, n’être pratiquée qu’une fois le comportement alimentaire stabilisé.