[Photos + Vidéos] Montivilliers . La Sente des Rivières a rouvert… et vous n'allez pas la reconnaître !

C'est LE lieu de promenade en famille pour les habitants de Montivilliers, près du Havre : le parc-jardin de la Sente des Rivières a rouvert, mercredi 6 mars, après deux ans de travaux. Près de deux millions d'euros ont été investis pour aménager ces trois hectares de nature, où l'on trouvait autrefois des squats et des jardins entretenus de façon anarchique, transmis de la main à la main. "Le premier travail a d'abord été d'évacuer près de 600 tonnes de déchets, des pneus, des baignoires et même une vieille caravane", relate Jérôme Dubost, le maire de Montivilliers. 1 145 arbres et 540m de haies ont été implantés.

Près de 600 mètres de pontons ont été installés sur le parcours, afin de surplomber cette zone humide, qui borde la rivière la Lézarde. "On est ici en zone rouge du plan de prévention des risques inondations, détaille Maëlle Alonzo, en charge de l'aménagement urbain durable à la ville de Montivilliers. Installer des pontons permet de moins imperméabiliser les sols et de laisser l'eau passer en cas d'inondations."

Des aires de jeux inclusives sont disponibles.

Le site, accessible aux personnes à mobilité réduite, comprend des aires de jeux inclusives ainsi qu'un parcours sportif pour adultes et un autre pour les plus petits. Des toilettes sèches y ont été installées.

L'ancien parcours de la Sente des Rivières a été élargi.

Quatorze jardiniers amateurs vont par ailleurs pouvoir cultiver chacun une parcelle de 100m² dans ce parc-jardin.

Les jardiniers amateurs bénéficient d'un local technique, lui aussi ajouré pour laisser passer l'eau en cas d'inondation.

Le projet a été subventionné à 75% par l'Etat, la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et l'Europe, qui injecte près d'un million d'euros.

En balade à la Sente des Rivières Impossible de lire le son.

Pratique. La Sente des Rivières est accessible depuis le parking Simone Veil.