Harfleur. Deux heures de rires et de chansons avec les comédiens de la Lézarde

C'est un événement attendu tous les ans avec impatience : le nouveau spectacle des comédiens de la Lézarde. Après In the moon for love la saison dernière, la compagnie présente cette année Rendez-vous au second tour.

La troupe, composée de cinq musiciens et huit acteurs, s'est inspirée de l'actualité. Les spectateurs vont suivre les péripéties de Felix Meunot, candidat qualifié pour le second tour de la présidentielle qui pensait avoir fait attention à son image. Et pourtant... Rendez-vous au second tour est un spectacle musical pour toute la famille avec des reprises de chansons françaises interprétées en live. Pendant deux heures, le public va rire et chanter avec la troupe.

La pièce sera jouée du samedi 25 janvier au dimanche 9 février à la salle Michel Vallery de Montivilliers et du samedi 15 février au dimanche 23 février à la Forge de Harfleur, pour un total de 12 représentations.

Pratique. Tarifs : de 7 à 16€. Réservation à Auchan Montivilliers ou Gravelines Optique.