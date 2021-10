Didier Marie : "un vote sanction"

Didier Marie, le président socialiste du Conseil général de Seine-Maritime, s'est réjoui des résultats du premier tour des élections cantonales dans le département, constatant "un vote sanction contre

l’UMP et M. Sarkozy, tant au plan national qu’au plan local. C’est un vote sanction contre la politique du gouvernement et ses fausses promesses. C’est surtout un vote de confiance pour la majorité départementale", a-t-il affirmé, lundi 21 mars, dans un communiqué. Les candidats du PS ont récolté 37,5% des suffrages lors de ce premier tour.

Néanmoins, il a regretté la forte abstention et appelé les électeurs à se mobiliser dimanche 27 mars lors du second tour. "Le Département est leur bouclier social et doit le rester", a affirmé Didier Marie.