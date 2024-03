Près de Caen. Des aurores boréales dans le ciel normand !

Incroyable mais vrai, des aurores boréales ont bien coloré le ciel normand dans la nuit du 3 au 4 février. Ce phénomène n'est presque jamais visible en France et pourtant, près de Caen, le ciel s'est paré de chaudes couleurs, passant du rose au jaune, dans une nuit totale dégagée de toute pollution ou nuages.

Dans la nuit du 3 au 4 février, des aurores boréales ont été observées dans le ciel près de Caen. - Maxime Noury

En temps normal, les aurores boréales se produisent tous les dix ans en France, contrairement aux pays proches du Pôle Nord qui en enregistrent plusieurs centaines par an. En réalité, les aurores boréales sont bien présentes en France, seulement, elles ne sont pas visibles à cause de la pollution lumineuse très intense sur l'hexagone. Ces dernières peuvent durer jusqu'à deux jours, donc il est fort probable que vous puissiez en profiter ce 4 février.

Les aurores boréales sont liées à l'activité du Soleil. Lorsqu'une éruption solaire se produit sur notre étoile, ce qui est régulièrement le cas, de très nombreuses particules sont éjectées dans l'espace, et parfois en direction de la Terre. Les aurores se forment lorsqu'il y a une collision entre ces particules chargées d'énergie et des gaz présents dans la haute atmosphère terrestre. Cette collision génère de minuscules éclats lumineux, qui forment ces voiles colorés. L'azote donne une couleur rose au ciel et l'oxygène crée un rayon vert fluorescent.

