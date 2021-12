Caen. Football (Ligue 2) : suivez en direct le derby SM Caen - HAC

Suivez en direct et en intégralité le derby Havre AC (Seine-Maritime) / Stade Malherbe de Caen (Calvados), ce soir, sur l'antenne de Tendance Ouest. Cliquez ici.

Il est sans doute l'un des rendez-vous les plus importants de la saison pour le SM Caen (Calvados). Pas tant en termes de points, puisque la victoire contre le Havre en apporterait autant qu'un match classique, mais au moins pour prouver que la Normandie est rouge et bleue. Les deux meilleurs amis normands se retrouvent ce vendredi 30 août 2019 au stade Michel d'Ornano pour la première fois depuis 2014 en championnat. L'excitation est donc à son comble avant de partir en trêve internationale.

🎙Avant le derby face au @HAC_Foot, Rémy Riou gardien du @SMCaen espère "gagner pour lancer une dynamique favorable pour la suite" #SMCHAC pic.twitter.com/Pqo8W2j8zx — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) August 30, 2019

Des stats historiques qui parlent pour Caen

Et si le Havre est sur les chapeaux de roues en ce début de championnat (3 victoires, 2 nuls) et Caen plutôt au frein à main, avec une seule victoire au compteur, les Bas-Normands comptent sur la force de leurs supporters pour casser le verrou havrais. Le SM Caen, à l'inverse de son rival, n'est pas encore prêt, touché par un mercato interminable. Mais pour une fois, les Calvadosiens vont surfer sur des statistiques historiques favorables. Depuis la saison 1991/1992, Caen ne s'est incliné qu'une seule fois à domicile contre les Ciel et Marine. Ils ont hâte d'en découdre comme Rémy Riou, le portier caennais :

Rémy Riou, gardien du SM Caen Impossible de lire le son.

"Un derby est important pour la ville, pour tout le monde. Il y en a qui sont d'ici, qui le vivent plus que certains. L'agressivité dans un derby peut souvent faire la différence".

Attention, Kadewere débarque !

L'agressivité, la concentration, l'abnégation, tout un tas d'ingrédients qui pourraient aider Caen à passer un cap lors de cette 6ème journée de Ligue 2. Il veut capitaliser sur sa bonne sortie à Niort (1-1) comme l'indique le portier malherbiste : "On a eu un jeu cohérent et abouti sur les deux périodes là-bas. On s'est créé beaucoup d'occasions. On monte en puissance". Avant que son entraîneur, Rui Almeida ne poursuive : "nous connaissons les forces et les individualités du Havre. Le seul curseur sur lequel on peut jouer c'est nous-même".

Et justement, face à eux, un Havrais du nom de Kadewere fait des ravages en ce début de saison. L'attaquant a déjà inscrit trois doublés en cinq rencontres, pour un total de huit réalisations personnelles. Des statistiques épatantes qui ne changent pas forcément la préparation du portier caennais :

Rémy Riou face à l'attaquant havrais Kadewere Impossible de lire le son.

Sur la pointe de l'attaque caennaise, les dernières arrivées que sont Santy Ngom et Jordan Tell ne sont "pas encore prêtes" selon les dires de Rui Almeida. Sans grande surprise, on devrait y voir Tchokounté et Moussaki.

Le groupe caennais : Riou, Armougom, Rivierez, Vandermersch, Weber, Goncalves, Pi, Sankoh, Deminguet, Tchokounté, Moussaki, Diaw, Mbengue, Repas, Avounou, Tutu, Joseph, Zelazny.

Le groupe havrais : Gorgelin, Fofana, Bese, Mayembo, Camara, Meras, Coulibaly W., Bonnet, Basque, Fontaine, Ben Mohamed, Gueye, Dina-Ebimbe, Youga, Abdelli, Assifuah, Kadewere, Bazile, Thiaré.

L'intégralité de la rencontre est à suivre en direct sur Tendance Ouest

uest, ce soir à partir de 19h45.