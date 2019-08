Football (Ligue 2) : Avant le derby SM Caen - HAC, la Normandie est ciel et marine

En signant au SM Caen, alors que le HAC le courtisait, Anthony Weber avait lâché une petite phrase qui avait chatouillé l'orgueil du peuple ciel et marine. Aujourd'hui, elle pourrait presque faire sourire sur les bords de la Manche. " Pour moi, Caen avait un meilleur projet et plus de chances de remonter directement que le HAC ", avait ainsi déclaré le nouveau défenseur caennais. Paul Le Guen n'en avait pas pris ombrage. " Je sais ce que Weber m'a dit en direct. Ce que l'on déclare parfois peut être un peu opportuniste. Caen, c'est bien, mais Le Havre, c'est pas mal. Tout ça se juge un peu plus tard dans la saison. Je ne dis pas que ce sera mieux (au Havre), mais ce n'est pas forcément mieux d'aller à Caen non plus ", avait réagi le coach havrais, le jeudi 1er août 2019, à la veille de la 2e journée de championnat.

Vaincre la malédiction du stade d'Ornano

A l'époque, Malherbe et le HAC étaient sur la même ligne, puisqu'ils avaient démarré la saison par un nul à l'extérieur. Depuis, quatre journées se sont écoulées et le rapport de force entre les deux clubs laissent apparaître aujourd'hui un certain déséquilibre. D'un côté, les Caennais titubent. Dominés par Lorient (1-2), accrochés par Chambly (0-0), et surpris par Nancy en Coupe de la Ligue (0-1), les hommes de Rui Almeida courent toujours après un premier succès à domicile. Leur 12e place reflète une qualité de jeu jugée médiocre par nombre d'observateurs.

De l'autre, les Havrais flambent. Trois victoires consécutives, dont deux à l'extérieur (Troyes et Lens), les ont hissés en deuxième position, à deux longueurs du leader lorientais. Le club doyen peut s'appuyer sur le meilleur buteur du championnat, Tino Kadewere (8 réalisations), mais aussi sur le meilleur passeur, Jean-Pascal Fontaine (4 passes décisives). Et de nouveaux atouts, symboles d'une ambition forte, sont venus s'ajouter. Longtemps en sommeil, le mercato s'est soudainement accéléré avec les arrivées de deux internationaux turcs, Umut Meras et Ertugrul Ersoy (pas encore qualifié), et un international tunisien, Ayman Ben Mohamed, buteur pour sa première apparition sous le maillot havrais, vendredi 16 août face à Grenoble (3-1).

Cinq ans et demi après sa dernière confrontation officielle face à Malherbe, le HAC aborde donc ce derby avec une confiance optimale. Reste maintenant à conjurer le mauvais sort à d'Ornano, où il s'est incliné à sept reprises lors de ses dix derniers déplacements, pour deux nuls et une seule victoire.

Les 10 dernières confrontations au stade d'Ornano

Saison 2013-2014 (L2) : Caen - HAC : 1-0

Saison 2012-2013 (L2) : Caen - HAC : 2-0

Saison 2009-2010 (L2) : Caen - HAC : 2-0

Saison 2008-2009 (L1) : Caen - HAC : 0-1

Saison 2006-2007 (L2) : Caen - HAC : 1-1

Saison 2005-2006 (L2) : Caen - HAC : 4-1

Saison 2003-2004 (L2) : Caen - HAC : 3-1

Saison 2001-2002 (L2) : Caen - HAC : 0-0

Saison 2000-2001 (L2) : Caen - HAC : 1-0

Saison 1996-1997 (L1) : Caen - HAC : 4-0

SM Caen - HAC, 6e journée de Ligue 2, vendredi 30 août 2019 au stade Michel d'Ornano

