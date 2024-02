Ouistreham. Vents violents : une dizaine d'arbres arrachés 

Un sentiment de calme après la tempête règne sur Ouistreham. Si l'épisode venteux de ce lundi 26 février ne semble avoir eu aucun impact dans les terres, ce n'est pas le cas sur le boulevard maritime. Une dizaine d'arbres ont cédé sous la puissance du vent. Météo France avait placé le Calvados en vigilance jaune et en conclusion des rafales entre 100 et 110 km/h ont été enregistrées sur la côte.

La surprise au réveil

Au réveil, encore quelques bourrasques étaient présentes pour rythmer le bruit des tronçonneuses. Les agents des espaces verts de la ville ont commencé le travail de débitage des arbres dès 8 heures. Un travail inhabituel pour Jean-Luc Halder : "des coups de vents comme ceux-là, on n'en a pas souvent, heureusement. Aujourd'hui, on va découper tout ce qui est tombé et l'emmener dans les décharges de la ville. Le but, c'est de sécuriser les lieux rapidement".

Une dizaine d'arbres ont cédé sous la puissance du vent, qui a atteint près de 110km/h par moments.

Les dégâts restent ciblés sur le boulevard mais l'adjoint au maire en charge de l'environnement, l'urbanisme et l'aménagement, Pascal Chrétien, précise : "il n'y a pas eu de gros dégâts. Les chutes d'arbres restent sans grandes conséquences. On nous a signalé seulement une clôture d'un habitant qui a été endommagée".

Pour les habitants, cela reste une vraie surprise d'avoir autant de vent comme le raconte Claudine Besnard : "c'était impressionnant hier. Il fallait voir la mer comme elle était agitée. On a déjà eu du vent, mais je n'ai pas le souvenir d'un vent aussi violent".

Des activités touristiques stoppées le temps d'une journée

L'épisode venteux a contraint certains commerces et certaines activités à cesser le temps d'une journée, c'est le cas du club de char à voile. Si le vent est une aubaine pour cette pratique, il faut savoir rester prudent comme le précise l'un des moniteurs, Victor Poulain, après le report de certains cours : "le but ce n'est pas de les terrifier, c'est de les rassurer et qu'ils prennent du plaisir. On favorise d'abord la sécurité et on opte pour des reports avant d'être contraint à l'annulation d'un cours".

Les habitants de Ouistreham ont été surpris par les dégâts présents sur le front de mer.

En milieu d'après-midi, les vents étaient inférieurs à 30 km/h sur la commune, mais la vigilance reste de mise dans le Calvados. Météo France conserve le Calvados en vigilance jaune pour les crues jusqu'au 28 février.