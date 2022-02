Flamanville. Manche : le vent s'invite au cyclocross de Flamanville, des toits abîmés à Lessay

Les fortes rafales de vent qui s'abattent sur la Normandie ont causé quelques dégâts matériels, vendredi 29 décembre.

La reconnaissance annulée

Sur le parcours du cyclocross de Flamanville, un imposant arbre s'est effondré, en tout début d'après-midi, tout près de la passerelle mise en place pour la compétition. "Un second arbre est fendu et menace de tomber, il va falloir l'abattre, expliquait Mickaël Lemardelé, organisateur, nous avons annulé la reconnaissance du parcours prévue cet après-midi". Un chapiteau a également été cassé. Les bénévoles vont devoir remettre en état le terrain. "En conséquence, nous avons décidé de regrouper les départs des catégories Cadet et Masters, à 10h20 ce samedi 30 décembre". La compétition est maintenue. Le vent n'a pas fait de blessés, et les enfants des écoles de cyclisme ont pu concourir.

25 habitations impactées

À 17h, les pompiers de la Manche étaient intervenus à une quarantaine de reprises, notamment sur le centre de la Manche. À Lessay, notamment, 25 habitations ont été impactées par des tuiles arrachées. Aucun des 59 habitants touchés ne devra cependant être relogé.

