Orages et vents violents : la Normandie placée en vigilance jaune

Les cinq départements normands sont placés en vigilance jaune aux vents violents et orages vendredi 29 décembre 2017.

Une fois n'est pas coutume, la Normandie est placée en vigilance jaune aux vents violents et aux orages vendredi 29 décembre 2018.

Tous les départements concernés

La vigilance concerne tous les départements et plus particulièrement le littoral. La Préfecture du Calvados prévient que les conditions météorologiques risques d'être difficiles jusqu'au mardi 2 janvier 2018 avec des pluies intenses, de la grêle et des vents forts attendus. Jusqu'à 120km/h sur le littoral et 90km/h dans les terres. Il en va de même dans la Manche avec des rafales à 95km/h dans le Cotentin et à 85 km/h sur le littoral granvillais ou à Saint-Lô.