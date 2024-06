Le Havre. Avec Roxane Fourgous, bières et fromages se marient

Le rose de la bière fait écho à la couleur de ses lunettes et sa coiffure. Roxane Fourgous a choisi ce jour-là une berliner weisse à la framboise, un type de bière réputé pour son acidité et sa faible teneur en alcool. "Avec un vrai goût de fruit, loin des krieks industrielles, remarque la Havraise de 32 ans. Cela se marie parfaitement avec un fromage double ou triple crème." Car la spécialité de cette entrepreneuse, c'est l'association entre les produits brassicoles et fromagers. A travers Bières & Fromages, elle organise depuis 2021 des ateliers de dégustation, prodigue des conseils, rédige des articles consacrés à ces deux richesses du terroir.

Une bière poire et roquefort

Porter, pale ale, stout, sour… Roxane Fourgous guide les novices dans la jungle des bières artisanales. "Mais ce n'est pas un cours soporifique, il n'y a pas que moi qui parle !", assure Roxane Fourgous, qui débute en général ses initiations par des accords simples, "chèvre et blanche légère, par exemple". Elle poursuit : "Comme pour les fruits et les légumes, il y a des saisons pour la bière. On va bientôt entrer dans le printemps, avec des bières aux goûts floraux, miellés, légères en alcool." Jurée dans des concours en France et à l'étranger, la Havraise en voit de toutes les couleurs en matière de bières. Comme ce breuvage au goût d'œuf pourri récemment goûté en Pologne, dans lequel les levures avaient un peu trop travaillé. "C'est à Toulouse que j'ai goûté la bière la plus insolite : une triple poire au roquefort." Pas une grande réussite, contrairement à son dernier accord favori en date, "une bière à l'hibiscus et poivre de timut de la brasserie JJAP, associée à un Selles-sur-Cher (un fromage du Centre-Val de Loire), la douceur incarnée".

Ces associations parfois originales, Roxane les partage notamment lors de journées de cohésion organisées par les entreprises. Si certains salariés s'étonnent parfois de voir une jeune femme parler bière, "on rentre dans la technique et ça les calme !", sourit l'experte. Elle est aussi la co-référente de l'antenne locale de Buveuses de bières. Fondée par des femmes zythologues - le mot approprié pour parler d'un expert de la bière - cette association compte une quinzaine d'adhérentes au Havre. Elles se retrouvent chaque mois autour d'ateliers thématiques (bières et chocolat, bières et fromage fondu, bières sans alcool…), ouverts également aux "curieuses de passage". Bretonne d'origine, Roxane Fourgous a fait sienne la Normandie, où "la qualité des bières est plutôt bonne. Cela s'est professionnalisé ces dernières années".