L'étude Elfe suivra des enfants pendant 18 ans

Si les médecins s’accordent à dire que l’environnement n’est pas sans effet sur le développement de l’enfant, aucune étude d’ampleur n’a encore été réalisée sur le sujet. C’est pourquoi, début avril, Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance) sera lancée au niveau national. Le but de cette enquête est de déterminer l’impact de l’environnement sur la grossesse et le développement de l’enfant de 0 à 18 ans. Sept maternités de Seine-Maritime y participent dont celle du CHU, la Clinique Mathilde ainsi que le centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan.



1000 enfants éligibles

“Il y aura quatre vagues de sélection, qui s’étendront chacune sur quatre à six jours, à différentes périodes de l’année pour étudier l’impact des saisons,” explique Christiane Barbier, sage-femme référente pour l’étude Elfe. Pour pouvoir participer à cette étude, le nourrisson devra être né au minimum à 33 semaines de grossesse. Seront écartés les enfants nés de femmes mineures ou issus de familles parlant ou comprenant mal le français, l’étude impliquant des entretiens et des questionnaires à remplir. “Sur l’ensemble de la Haute-Normandie, 1000 enfants seront éligibles. Nous pensons qu’environ 600 familles, peut-être même plus, accepteront de participer à cette étude. Durant la première année,nous organiserons des entretiens avec les parents pour savoir quelles étaient les habitudes alimentaires pendant la grossesse, quelle alimentation est donnée à l’enfant, quel est son rythme de vie. Par la suite, nous enverrons des questionnaires régulièrement.”

C’est la première fois qu’est lancée, en France, une étude s’étendant sur une aussi longue période. Pour la mener à bien, neuf enquêtrices ont été recrutées à Rouen. Ce sont elles qui présenteront l’étude et proposeront aux futurs parents d’y participer. “Le bénéfice d’Elfe sera collectif : si les résultats ne profiteront pas directement aux enfants étudiés, leurs enfants, voire leur fratrie, pourront bénéficier des conseils et recommandations qui en découleront.”