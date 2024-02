Saint-Laurent-de-Brèvedent. Chute d'arbres : une centaine de personnes bloquées dans le train Le Havre-Rouen 

Lundi 26 février, en tout début d'après midi, un arbre est tombé sur les caténaires de la ligne Le Havre-Rouen, plus précisément au niveau de la commune de Saint-Laurent-de-Brévedent. La circulation des trains a été stoppée dans les deux sens, le temps de débiter l'arbre et de contrôler les infrastructures. Plus d'une centaine de personnes se sont ainsi retrouvé bloqué à l'intérieur des rames.

Le département de Seine-Maritime connaît un épisode de fort coup de vent en cette journée de lundi avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. A la mi-journée, les pompiers avaient effectué plus de vingt interventions pour des arbres et des fils tombés à terre ainsi que des toitures endommagées.