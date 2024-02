Caen. Le Palma Festival recherche des murs à décorer

Le Palma Festival, moment d'explorations musicales et visuelles à Caen et Mondeville, est notamment connu pour le street art et le fait de laisser libre cours à des artistes pour décorer des murs entiers. Chaque année, l'équipe lance un appel afin de trouver des volontaires prêts à mettre à disposition un mur leur appartenant, à condition qu'il soit visible depuis l'espace public.

Vous êtes intéressé ? Il suffit d'envoyer un mail à bonjour@palmafestival.com avec votre nom, adresse et quelques photos. Si le mur plaît aux organisateurs du festival, ils s'occuperont des démarches administratives et le proposeront aux artistes. L'édition 2023 du festival avait eu lieu en septembre dernier.