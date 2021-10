Des milliers de troncs aux enchères

Quatre fois par an, l’Office national des forêts (ONF) de Haute-Normandie organise des ventes de bois par appel d’offres. Réservée aux professionnels, l’une d’entre elles avait lieu ce jeudi 24 mars à Houppeville. Une centaine de personnes était attendue.



“Matinée à forts enjeux”

“Toute la matinée, on met en vente 100 000 m3 sur pieds, explique Damien Galland, responsable du service bois à l’ONF. Un catalogue est présenté aux scieurs et transformateurs”. En se basant sur une description des essences, des diamètres et des contraintes techniques, les acheteurs proposent un prix. Le plus offrant gagne le droit d’exploiter une partie de forêt. “C’est une journée de forts enjeux pour l’Office et les professionnels”, confie Damien Galland.

La vente par appel d’offres est la méthode “traditionnelle” utilisée par l’ONF. Toutefois, cette dernière vend également du bois selon des contrats d’approvisionnement.