Bois-Guillaume. [Photos] Découvrez les œuvres de la forêt monumentale, près de Rouen

La balade est quasi onirique. Le projet de forêt monumentale en forêt Verte, tout près de Rouen (Seine-Maritime) est désormais achevé.

Aiora de Laurent Martin. C'est par cette œuvre que débute le parcours. - Pierre Durand-Gratian

13 œuvres réalisées par des artistes du monde entier ont été retenues pour parsemer, avec beaucoup d'originalité et de diversité, le parcours de 4 km qui a été mis en place.

Parmi elles, ce poulpe géant qui abrite une cabane dans son corps, et qui est recouvert de bois récupéré dans une déchetterie de l'agglomération. L'artiste Roland Cros en a une vision de message du futur : "L'homme victime de ses excès a fini par être effacé de la surface de la terre. Pourquoi les poulpes ne prendraient-ils pas notre place, ce serait peut-être très bien comme ça", songe-t-il, rêveur.

Les poulpes s'empareraient-t-ils des forêts? - Pierre Durand-Gratian

Des œuvres pour tous les goûts

Quelques dizaine de mètre auparavant, les promeneurs sont invités à laisser leur empreinte sur un pinscreen géant, réalisé avec des manches à balais en lieu et place des aiguilles du modèle réduit. "C'est ludique et c'est aussi une manière de montrer l'impermanence des choses, explique Jean-Baptiste François, l'un des artistes du collectif Parenthèse, qui l'a réalisé. Quoi qu'on ait comme action, il y a une réaction, et il y aura toujours quelqu'un pour venir l'effacer dernière nous."

Chacun est invité à laisser son empreinte. - Pierre Durand-Gratian

Tables géantes, serpents en pneus recyclés, maisons d'oiseaux suspendues, les œuvres sont parfois déroutantes mais il y en a résolument pour tous les goûts.

La table des Géants par Paul Humbert de LVPH architectes. - Pierre Durand-Gratian

Face à Face de Thomas Voillaume. Visage en métal, montures en bois. - Pierre Durand-Gratian

Nidhögg de Camille Bellot et François Pottier. Majestueux pour certains, terrifiants pour d'autres. - Pierre Durand-Gratian

Une journée d'inauguration

Mobil home de Jérémie Rigaudeau du collectif Cellule B. - Pierre Durand-Gratian

L'accès au site reste libre à toute heure. Une journée spéciale d'animations est prévue pour l'inauguration de cette biennale, dimanche 22 septembre 2019. Des ateliers y seront prévus en continu entre 10h et 18h avec la participation de l'ONF ou encore de l'association Chêne.

Des navettes seront mises en place entre l'entrée du site et le parking du centre commercial des Bocquets à Bois-Guillaume.

"La forêt" a été installée place Saint-Sever pour au moins un mois en écho au lancement de la forêt monumentale. - Pierre Durand-Gratian

