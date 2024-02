France-Monde. "Florent raconte Pagny" : le documentaire consacré au chanteur sur France 3

Florent Pagny, qui a toujours refusé de se livrer et de revenir sur son histoire, a ouvert son cœur à Emmanuelle Cosso. Le chanteur s'est confié pendant une centaine d'heures à la romancière, qui est également son amie depuis 30 ans, entre janvier 2021 et février 2023. Entre archives inédites et ces longues conversations, le documentaire "Florent raconte Pagny", nous montre comment l'artiste est devenu la 2e personnalité préférée des Français, derrière Jean-Jacques Goldman.

Ce film, porté par la voix de Florent Pagny lui-même, reviendra sur sa carrière, ses choix de vie et bien entendu son cancer des poumons contre lequel il se bat depuis janvier 2022.

Le documentaire proposé par Laurent Delahousse, a été réalisé par Emmanuelle Cosso et Erwan L'Éléouet.

"Florent raconte Pagny" diffusé sur France 3 le 15 mars à 21h05.