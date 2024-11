Télévision. Deux historiens normands en prime time dans un documentaire inédit qui questionne la mémoire de la guerre

Les cicatrices des guerres mondiales parsèment encore le paysage français, de Verdun aux ruines d'Oradour-sur-Glane, en passant par les bunkers du Mur de l'Atlantique. De Verdun aux plages du débarquement… Traces de guerre diffusé mercredi 13 novembre au soir en prime time, interroge la préservation de ces vestiges : sont-ils de simples témoins de l'Histoire ou des objets de mémoire chargés de sens ? A travers les récits de spécialistes, de passionnés et de témoins, le film sonde la question du tourisme mémoriel, du recueillement et de la façon dont la France traite ces reliques de son passé.

Un nouvel éclairage sur l'histoire de la mémoire

La notion de mémoire, au cœur de ce documentaire, s'inscrit dans un courant historique lancé dans les années 1980. Ce champ de recherche, inspiré par l'ouvrage Les lieux de mémoire de l'historien Pierre Nora, vise à analyser comment les sociétés se souviennent des événements marquants. Au-delà de la simple conservation, il s'agit d'interroger le récit national : comment éviter que les vestiges ne soient instrumentalisés à des fins politiques ou mythologiques ? Comment conserver un lien authentique avec le passé sans réécrire l'Histoire ?

• A lire aussi. Des randonneurs découvrent des obus de la Seconde Guerre mondiale

Deux historiens normands au premier plan

Le documentaire donne la parole à des experts, dont deux historiens normands reconnus. Stéphane Lamache, spécialiste du patrimoine militaire et des vestiges de guerre, travaille pour les Monuments historiques. Il est notamment responsable de l'inventaire des blockhaus le long du littoral normand, et son expertise en matière de conservation éclaire les défis liés à ces lieux de mémoire. Jean-Luc Leleu, historien et chercheur au CNRS, est un spécialiste de la collaboration et du Mur de l'Atlantique. Ses travaux dévoilent la complexité de la Seconde Guerre mondiale en Normandie et l'impact des décisions politiques sur la mémoire collective.

• A lire aussi. Un lanceur de torpille allemand découvert sur le sable après les grandes marées

Une diffusion à ne pas manquer

Ce documentaire sera diffusé mercredi 13 novembre sur France 3 à 20h50, en prime time, et promet d'offrir un regard critique et informé sur des questions essentielles : que faire des vestiges de guerre ? Faut-il les transformer en musées, en lieux de recueillement, ou les laisser disparaître ? En croisant les perspectives de chercheurs et de témoins, De Verdun aux plages du débarquement… Traces de guerre invite le spectateur à réfléchir sur le rôle de l'Histoire dans la construction de notre mémoire collective.