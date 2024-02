Elbeuf. Trouver un emploi au forum Les Clés de la réussite : "Il y a largement de quoi faire"

Cette année, c'est la huitième édition des Clés de la réussite, un forum dédié à l'emploi qui permet aux personnes éloignées du marché du travail de prendre contact avec des entreprises de la région. Cet événement permet aussi aux jeunes de trouver une alternance et des formations. Depuis mardi 13 février, les Villes d'Elbeuf et Cléon sont mobilisées, et ce jusqu'au jeudi 15 février.

"L'année dernière, j'étais présent au forum et j'ai pu trouver un boulot", raconte Yash Koonjee, 33 ans. Aujourd'hui, il travaille chez Envie, spécialiste du reconditionnement de machines à laver. "Si on est motivé pour travailler, il y a largement de quoi faire. J'ai aussi été bien orienté, poursuit-il. Comme je ne suis pas véhiculé, je cherchais un boulot pas loin et j'ai trouvé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf." En mars, cela fera un an qu'il reconditionne les machines chez Envie. "Avec de la volonté et si on a envie de travailler, on va trouver."

Des ateliers CV et lettres de motivation

Jusqu'au jeudi 15 février, Les Clés de la réussite se poursuivent à la salle Franklin d'Elbeuf. Les visiteurs pourront trouver les offres d'emploi du moment, celles des métiers en tension et d'autres offres en intérim locales. Les ateliers CV, lettres de motivation et entretien d'embauche permettront de préparer les visiteurs dans les meilleures conditions.