Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Près d'Elbeuf, un appel à projets pour développer le parc des Brûlins

Le lieu est prisé à toute heure de la journée par les promeneurs ou les joggeurs. Le parc des Brûlins, situé à cheval sur les communes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Cléon (Seine-Maritime), fait l'objet d'un appel à projets lancé par la Métropole Rouen Normandie (MRN), propriétaire de ce vaste terrain de près de 16 hectares.

De l'agriculture urbaine

"Le site présente un potentiel de développement important, notamment la partie centrale de 5 ha qui est actuellement sous-utilisée", explique la Métropole dans son appel à projets. Plusieurs idées sont déjà émises pour aménager cet espace comme des activités de plein air, des activités en lien avec l'environnement, mais aussi des projets d'agriculture urbaine.

Autant d'idées que soutient le maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Jean-Marie Masson : "Cet espace doit être un pôle de respiration en ville. Je serai en deuil si on devait le laisser tomber en décrépitude !" Au cours des dernières années, plusieurs aménagements ont déjà été menés pour rendre le site plus attractif : destruction des murs en béton entourant les lieux et aménagement d'une aire de jeux pour enfants.

Attaché à l'hippodrome

Si Jean-Marie Masson est attentif aux projets qui vont voir le jour dans le parc, il reste attaché aux activités de l'hippodrome. "Il y a sept courses qui se tiennent par an, il faut que ça reste car l'hippodrome permet de faire connaître les lieux hors de la Métropole."

Le maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf souhaite que les courses hippiques perdurent sur le site. - Amaury Tremblay

Les projets retenus pour le parc des Brûlins seront désignés durant le mois de février 2019 par un jury composé de plusieurs élus dont Frédéric Sanchez, le président de la MRN. Les porteurs des différentes idées seront alors auditionnés pour une désignation du lauréat en mars prochain.