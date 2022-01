Cléon. 150 000 euros de pièces détachées volées à l'usine Renault de Cléon

Cinq hommes comparaîtront devant la justice après avoir été placés en garde à vue, vendredi 15 mars 2019, pour le vol de pièces détachées à l'intérieur de l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) pour un préjudice évalué à 150 000 euros.

Convoqués devant la justice

"Cinq personnes ont été placées en garde à vue. Quatre personnes ayant reconnu les faits sont convoquées pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en juin. Une personne a été convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel", a indiqué à l'AFP, Pascal Prache, procureur de la République de Rouen. Le magistrat a précisé que le matériel avait été restitué.

Les cinq hommes, nés entre 1970 et 1982 et habitant dans l'agglomération de Rouen, "ont été interpellés vendredi devant un parking à Caudebec-lès-Elbeuf, à la suite du repérage d'un Renault Trafic lourdement chargé", a expliqué la DDSP de Seine-Martime. À l'intérieur du garage, les policiers ont découvert 192 turbos et 524 pompes à eau.

Quatre des mis en cause travaillent pour une entreprise de nettoyage sous-traitante du site automobile, le patron et trois de ses employés, d'après cette source. La cinquième personne interpellée travaillait à l'intérieur du site : "elle sortait les pièces en les plaçant dans une benne de récupération", a expliqué la DDSP.

"Tous ont reconnu les faits à l'exception du propriétaire du parking qui a fait usage de son droit au silence. C'est lui qui est convoqué devant le tribunal correctionnel", d'après cette même source. Les cinq hommes n'étaient pas connus des services de police.

Avec AFP

