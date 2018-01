Renault mise sur l'usine de Cléon près de Rouen pour ses moteurs électriques

Comme les autres constructeurs automobiles, Renault a pris le virage de la voiture "écolo" et produit tous ses moteurs électriques depuis l'usine de Cléon, près de Rouen (Seine-Maritime).

Des milliers de personnes passent devant chaque jour, mais peu savent que l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) est la plus vaste du constructeur français dans le monde et celle qui produit le plus en volume. Chaque année, sur les 160 hectares de l'usine, quelque 1 400 000 moteurs et boîtes de vitesses sont créés, en plus des 7 000 000 de pièces expédiées partout dans le monde.

Depuis quelques années, Renault Cléon et ses 5 366 se sont offerts une nouvelle spécificité en devenant la première et la seule usine du groupe à l'heure actuelle à fabriquer des moteurs électriques. Des moteurs qui sont ensuite montés sur les Zoé, les Kangoo et sur les modèles électriques de Smart.

Le point de départ des Renault électriques dans le monde

Pour Paul Carvalho, le directeur du site, si l'usine est devenue le centre névralgique de l'électrique dans le groupe Renault, c'est parce qu'elle "avait déjà montré sa capacité à se transformer dans les années 80 en s'adaptant aux moteurs Diesel" et parce qu'elle dispose d'un pôle de près de 1 000 ingénieurs qui s'est chargé de tout le développement pratique du produit.

Évidemment, l'électrique a créé un nouvel élan sur le site de Renault Cléon. Depuis 2015, près de 700 personnes ont été embauchés et 700 millions d'euros auront été investis d'ici la fin de l'année 2018, en partie pour la montée en cadence de l'électrique. "Après, on ne va pas rester les seuls, concède Paul Carvalho. Mais il y aura un travail de formation à faire avec les usines du groupe qui se mettront sur ce créneau." Et la demande devrait bien grossir dans les années à venir après les annonces de Carlos Ghosn. Selon le PDG du Groupe Renault, huit modèles de la marque seront commercialisés en version électrique d'ici 2020.

A LIRE AUSSI.

A Flins, l'usine historique de Renault passe à l'heure japonaise

Rouen : Le parc de voitures du réseau Astuce passe à l'électrique

Normandie : Francois Hollande en visite à l'usine Renault de Cléon