Rouen. Saint-Valentin : et si vous offriez le premier recueil de poèmes de Louise Levasseur ?

Déclarer sa flamme à l'élu de son cœur sans fleurs ni chocolats, c'est possible cette année pour la Saint-Valentin. En septembre, la Rouennaise Louise Levasseur a publié son premier recueil de poésies, Pensées rayées. Et la Saint-Valentin, ce mercredi 14 février, constitue l'occasion rêvée de le découvrir.

Des poèmes d'amour mais pas seulement

En juillet dernier, Louise Levasseur, 25 ans, a participé à un concours de poésie organisé par la Maison d'édition indépendante Poésie.io. La jeune femme a décroché la médaille d'argent, qui lui a "permis d'éditer mon premier recueil", explique-t-elle. Au fil des 40 poèmes à lire dans Pensées rayées, plusieurs thèmes sont évoqués, dont l'amour. "Et dans mes nuits parle des premiers émois de jeunes adolescents qui se baladent la nuit à Paris", un autre, intitulé Mon cœur, cette montagne russe, "explique comment on peut être amoureux de l'amour et subir ses hauts et ses bas". Son recueil "peut être une manière originale d'utiliser ces mots comme preuve d'amour".

D'autres thèmes sont également évoqués comme "le début de la vie d'adulte, les premières découvertes, les premières ruptures et les premiers émois" mais aussi les violences sexistes et sexuelles. "C'est intéressant de parler de ces sujets par rapport à toutes les déconstructions que l'on peut en faire", assure Louise.

"Avec un ami, on se retrouvait toutes les semaines"

Ces poèmes, Louise Levasseur a commencé à les écrire pendant ses études de Lettres modernes à l'Université de Rouen. "Avec un ami, on se retrouvait toutes les semaines pour débriefer sur nos écrits", raconte la jeune poétesse. "Je me baladais aussi à Rouen et j'en profitais pour écrire après." Et puis après avoir accumulé de nombreux poèmes, au moment du Covid, "j'ai commencé à vouloir les rassembler et ça a donné lieu à une maquette". En plus des poésies, son recueil réunit également des illustrations qui viennent aussi de son imagination. Son livre est disponible en commande partout en France dans différentes librairies.