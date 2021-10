Rouen. Humour, vidéos et selfies pour faire réfléchir sur la médecine de demain

Télésurveillance, téléexpertise, e-santé, intelligence artificielle, etc. autant de notions qui, dans les prochaines années, feront sans doute partie du quotidien, mais aujourd'hui interrogent. L'Union régionale des médecins libéraux organise un colloque sur le thème de la médecine de demain, samedi 24 mars 2018, à la faculté de médecine de Rouen (Seine-Maritime).

Pour inciter les étudiants en médecine à participer à ce colloque et apporter un trait d'humour, un concours de selfie et vidéo est organisé, avec en toile de fond cette année, un défi entre les étudiants de Caen (Calvados) et ceux de Rouen : réaliser la meilleure vidéo.

Vidéo humoristique

Le thème de ce "clash of corpos" est également celui de la médecine de demain. "Ce concours permet de parler de ce thème parce que ce ne sont pas des questions forcément abordées en cours et, le grand public n'a pas non plus forcément accès à toutes ces informations, or, ce sont des questions assez importantes", explique Fiston Kasonga, en 2e année d'internat en biologie médicale au CHU de Rouen. L'occasion de réfléchir aux enjeux de la télémédecine notamment :

Il a lui-même réalisé une vidéo avec son groupe d'amis, "c'est le côté humoristique de la chose nous a vraiment plu, raconte l'étudiant. On trouvait que c'était une bonne opportunité pour travailler ensemble en s'amusant."

Dans la vidéo, dont on ne peut pas dévoiler tous les secrets, un journaliste (interprété par l'un des étudiants) interroge des passants ou des professionnels de la santé (là aussi, interprétés par des étudiants) sur leur connaissance de la télémédecine, le tout, évidemment, avec humour.

Du côté de l'enregistrement et du montage, la petite équipe a pu compter sur Tanguy Leroux, étudiant en 7e année de médecine, qui a monté sa chaîne Youtube de vulgarisation scientifique.

Les productions doivent être envoyées avant mardi 20 mars 2018. L'équipe qui aura réalisé la meilleure vidéo remportera 1 500 €, la seconde 1 000 € et la troisième 500 €.

