Le-Havre. Près du Havre, l'hôpital Monod se lance dans le covoiturage

Sur le parking de l'hôpital Monod de Montivilliers près du Havre (Seine-Maritime), les voitures se suivent, avec un ou deux passagers à bord. Bientôt, il y aura peut-être moins de voitures mais plus chargées. Depuis le début du mois d'octobre 2018, le groupe hospitalier du Havre adhère en effet à un site Internet de covoiturage : Rose Car. Il met en relation visiteurs, aidants, soignants et patients qui se rendent à l'hôpital, avec dans le viseur, des objectifs de respect de l'environnement, de solidarité et de lien social.

"Des patients qui n'auraient pas d'accompagnants peuvent ainsi trouver un réel soutien avec d'autres personnes qui se dirigent vers l'hôpital, souligne Sylvie Beaucousin, directrice de la communication au centre hospitalier. Cela permet de nouer des liens et c'est vraiment une façon d'avoir un trajet solidaire entre patients." Le site incite en effet à la gratuité, même si un tarif au kilomètre est inscrit à titre indicatif.

Solidarité

Cette offre était essentielle explique Sylvie Beaucousin, "surtout avec le développement de l'ambulatoire [rentrer à l'hôpital pour des examens le matin et ressortir en cours de journée ndlr.], des consultations externes puisque le groupe hospitalier du Havre, c'est quand même 222 000 consultations par an."

Rose Car débarque à l'hôpital Monod. Impossible de lire le son.

Pour l'instant, le service est proposé uniquement sur l'hôpital Monod car il est situé en périphérie du Havre et donc plus difficile d'accès que les établissements du centre-ville.

En Normandie, le centre Henri-Becquerel à Rouen et le centre Baclesse à Caen (Calvados) proposent aussi Rose Car à leurs patients et visiteurs.