[En images] Formule 1. Pierre Gasly : cinq moments clés de la carrière du pilote normand

C'est le rendez-vous de début de saison. Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume, et son coéquipier Esteban Ocon, d'Evreux, ont découvert mercredi 7 février la nouvelle version de l'Alpine, l'A524, sur laquelle ils vont concourir pour le championnat 2024 de Formule 1. Après une saison décevante en 2023, cette nouvelle voiture est censée représenter "une nouvelle approche très agressive avec beaucoup de potentiel", a indiqué Matt Harman, directeur technique d'Alpine F1. Les deux pilotes normands se sont dits impatients de reprendre la compétition. Pour Pierre Gasly, ce sera la deuxième saison chez Alpine. L'A524 a été dévoilée le jour de ses 28 ans. "C'est le plus beau cadeau d'anniversaire. Je me sens au top et j'ai hâte d'être au volant pour pousser cette voiture à ses limites", a-t-il indiqué depuis Enstone, en Angleterre.

Une huitième saison en F1

A 28 ans, Pierre Gasly entame donc sa huitième saison en Formule 1. C'est en karting qu'il a fait ses premiers tours de roues, du côté du circuit d'Anneville-Ambourville. Très vite, dès l'âge de 14 ans, le jeune pilote fait ses débuts en monoplace sur Formule 4. En 2013, il remporte l'Eurocup Formula Renault 2.0. C'est en 2017 qu'il fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Toro Rosso. En 2020, il connaît la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant avec AlphaTauri à Monza en Italie.