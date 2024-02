The Voice. "Cette année, c'est éclectique et musclé vocalement" : Mika, de retour pour la nouvelle saison

Après quelques années, Mika est de retour en tant que coach dans The Voice, aux côtés de Zazie, Vianney et Bigflo & Oli. Le télécrochet, animé par Nikos Aliagas, entame sa 13e saison ce samedi 10 février à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+ avec de grandes nouveautés. L'interprète de Relax (Take It Easy) s'est confié sur cette nouvelle saison, une saison qu'il qualifie comme très éclectique et musclée vocalement.

Mika est également très heureux de faire partie de cette nouvelle saison avec Bigflo & Oli qu'il a découverts cette année. Il évoque des personnes drôles, touchantes avec beaucoup de talent.

De nombreuses surprises viendront alimenter cette aventure comme la venue de Camille Lellouche qui sera présente pendant les auditions à l'aveugle pour repêcher six talents, la venue de Jennifer en tant que "super coach" lors de l'étape des Super Cross Battles, où son avis comptera pour 10% dans le vote du public ou encore la venue de co-coachs, tels que Benjamin Biolay, Tayc, et Axel Bauer qui assisteront les coachs principaux lors des battles.

En nouveauté, les finalistes de cette saison ainsi que des talents emblématiques des saisons précédentes participeront à une tournée estivale appelée "The Voice Summer Tour 2024".

Retrouvez The Voice, chaque samedi sur TF1