Caen. Les inscriptions à l'Ecole maîtrisienne sont ouvertes

Votre enfant souhaiterait pratiquer le chant ou la musique tout en bénéficiant d'une classe à horaires aménagés ? Il pourrait peut-être intégrer l'Ecole maîtrisienne de Caen.

Les inscriptions, accessibles à tous dès l'entrée en CE1, sont ouvertes sur le site du Conservatoire et de l'Orchestre de Caen jusqu'au 15 mars 2024. Des tests d'entrée seront ensuite proposés pour tenter de rejoindre la Pré-Maîtrise de Caen, les garçons de la Maîtrise de Caen ou le chœur des filles. Pour tout renseignement, les parents sont invités à participer à des réunions d'information mercredi 21 février, à 18 heures pour les primaires et une plus tard, à 19 heures, pour les collégiens.