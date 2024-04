Caen. Des séjours à petits prix à destination des séniors : les inscriptions sont ouvertes

Une offre attractive. Le Centre communal d'action sociale de Caen (CCAS) et l'Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) proposent trois séjours tout compris, à partir de 259€ par personne, pour les séniors caennais âgés de plus de 60 ans. Il est possible de se préinscrire jusqu'au mardi 7 mai, à la Mission bien vieillir de la Ville de Caen ainsi que dans les pôles de vie des quartiers. Cette année, le CCAS et l'ANCV suggèrent un séjour à Menton (Alpes-Maritimes) avec une journée d'escapade en Italie du 22 au 29 juin. Un voyage à Obernai (Bas-Rhin) aura lieu aux mêmes dates. Enfin, un dernier séjour est proposé à La Baule (Loire-Atlantique), du 29 juin au 6 juillet. Chaque voyage peut accueillir 50 participants au maximum.