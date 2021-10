Cantonales : carton plein pour la gauche dans l'agglomération rouennaise

Malgré ou grâce à une abstention qui continue de faire des ravages dans l’électorat, la gauche rouennaise a de nouveau rafflé la mise dans tous les cantons renouvelables de Rouen et de l’agglomération. Que ce soit face à l’UMP, dans les trois cantons de Rouen IV, Rouen V ou Mont Saint-Aignan ; ou contre le Front national dans ceux de Rouen VI, Darnetal, Duclair, Maromme, Pavilly, Saint-Etienne du Rouvray ou Sotteville-lès-Rouen.

Le Parti socialiste en est le grand gagnant, puisqu’il emporte onze des douze cantons en jeu. Seul le Parti communiste dispose du douzième, celui de Saint-Etienne du Rouvray, la gauche votant en bloc en faveur d’Hubert Wulfranc au détriment du FN.



Une majorité renforcée

Dans le canton de Grand Couronne, le PCF, en seconde position au premier tour, s’était désisté au profit du candidat socialiste, assurant à ce dernier une réélection à100 %.

En revanche, dans celui de Rouen VII, le candidat d’Europe-Ecologie-Les Verts s’était maintenu et a obtenu un score remarquable (près de 47 %), insuffisant cependant pour contrarier la réélection du conseiller général PS sortant.

A cette exception près, les candidats socialistes ont obtenu en majorité des résultats confortables. Ainsi, face à l’extrême droite, David Lamiray et Luce Pane sont réélus avec plus de 75 % des voix à Maromme et Sotteville.

Pierrette Canu et Caroline Dutarte sont élues avec plus de 70 % des suffrages pour la première à Duclair et plus de 65 % pour la seconde à Rouen IV. Contre l’UMP, les résultats sont moins éclatants mais demeurent sans appel.

Didier Marie, le président socialiste sortant du Conseil général peut se montrer satisfait de ces résultats rouennais. Non seulement, sa réélection au perchoir de l’assemblée est assurée. Mais sa majorité sort confortée avec la conquête de deux nouveaux cantons dans le département (Blangy-sur-Bresle et Cany-Barville). Le PS et ses alliés comptent désormais 45 conseillers généraux sur 69.

François Gillot

Les résultats dans l'agglomération

ROUEN IV, Caroline Dutarte (PS)

Maire adjointe de Rouen aux affaires sociales, présidente de l’union départementale des CCAS, employée de l’Oeuvre hospitalière de nuit, Caroline Dutarte succède au Conseil général à l’ancien maire de la ville, Yvon Robert.

Les résultats. Caroline Dutarte : 65,64 %, Edgar Menguy (UMP) : 34,35 %.

ROUEN V, Christine Rambaud (PS)

Maire adjointe de Rouen chargée du personnel municipal, de la sécurité publique et de la propreté, Christine Rambaud est également en charge du droit des femmes à la communauté d’agglomération (Crea). Elle a débuté sa carrière politique dans les années 1980 sous les couleurs des centristes, au côté de Pierre Albertini.

Les résultats. Christine Rambaud : 55,74 %, Jean-François Bures (UMP) : 44.25 %.

ROUEN VI, Mamadou Diallo (PS)

Originaire de Dakar, au Sénégal, arrivé à Rouen en 1982, il a présidé le Foyer des travailleurs sénégalais de la rue Stanislas-Girardin. En 1985, il prend sa carte au Parti socialiste. Directeur d’associations, Mamadou Diallo, 55 ans, est déjà conseiller municipal et communautaire.

Les résultats. Mamadou Diallo : 72,44 %, Bruno Paluteau (FN) : 27,56 %.

ROUEN VII, Ludovic Delesque (PS)

Agé seulement de 33 ans, ayant grandi dans les Hauts-de-Rouen, Ludovic Delesque est conseiller municipal depuis 2008 et délégué à la jeunesse. La jeunesse, justement, il l’incarnera au sein du Conseil général puisqu’il sera l’un de ses plus jeunes représentants. Il est directeur de cabinet du maire du Grand-Quevilly.

Les résultats. Ludovic Delesque : 53,21 %, J.-M. Bérégovoy (Europe Ecologie Les Verts) : 46,79 %.

DARNETAL, Jacques-Antoine Philippe (PS)

Encore un tout jeune socialiste qui monte. Au second tour, Jacques-Antoine Philippe est élu largement face à la candidate du Front national, pour la première fois. Cadre dans une entreprise de services, ce trentenaire a été un temps conseiller municipal au Petit-Quevilly.

Les résultats. Jacques-Antoine Philippe : 68,26 %, Elisabeth Lalanne de Haut (FN) 31,74 %.

DUCLAIR, Pierrette Canu (PS)

Maire de Saint-Pierre-de-Varengeville depuis 2008, cette sexagénaire est originaire de Mantes-la-Jolie. Plus jeune, Pierrette Canu a milité au sein de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne.

Les résultats. Pierrette Canu :70,16 %, Hubert Avenel (FN) : 29,84 %.

GRAND-COURONNE, Dominique Randon (PS)

C’est une victoire à la soviétique pour Dominique Randon : 100 % ! En réalité, le maire de Petit-Couronne a bénéficié du désistement de Patrice Dupray (Parti communiste) arrivé second au premier tour et était donc le seul candidat en lice.

MAROMME, David Lamiray (PS)

Maire de Maromme, il a déjà été conseiller général du canton de Canteleu. Dimanche, il a été élu très largement face au candidat du Front national.

Les résultats. David Lamiray : 75,74 %, David Tabesse (FN) : 24,53 %.

MONT-SAINT-AIGNAN, Pierre Léautey (PS)

Maire de Mont-Saint-Aignan, conseiller général depuis 2004 et président de l’Agence de développement économique Seine-Maritime Expansion, Pierre Léautey a conservé son mandat en battant assez facilement la candidate UMP. Il enracine un peu plus le canton à gauche.

Les résultats. Pierre Léautey : 58,09 %, Catherine Flavigny (UMP) : 41,91 %

PAVILLY, Pascal Marchal (PS)

Originaire d’une famille ouvrière de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, Pascal Marchal est conseiller général du canton depuis 1998. Il est également conseiller municipal à Pavilly. Âgé de 49 ans, marié, père de deux filles et d’une belle-fille, il vit dans le canton depuis vingt ans. Il est diplômé en sciences politiques et en sciences de l’information.

Les résultats. Pascal Marchal (PS): 69,22 %, Timothée Houssin (FN) : 30,78 %.

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, Hubert Wulfranc (PCF)

Il ne lui a manqué que 22 voix pour être automatiquement réélu au premier tour. Le communiste Hubert Wulfranc, 54 ans, professeur d’histoire-géographie de profession, est conseiller général depuis 2004. Sa victoire, sans surprise, confirme l’ancrage profondément à gauche du canton.

Les résultats. Hubert Wulfranc : 78,16 %, Jacques Gaillard (FN) : 21,84 %.

SOTTEVILLE-LES-ROUEN OUEST, Luce Pane (PS)

La socialiste Luce Pane, 56 ans, a remporté sa troisième élection cantonale d’affilée. Vice-présidente du Conseil général en charge du logement et de la politique de la ville et maire-adjointe de Sotteville, elle est aussi suppléante du député Pierre Bourguignon.

Les résultats. Luce Pane (PS) : 75,26 %, Romain Barelle (FN) : 24,74 %.