Francis Debrey : "Fontaine-sous-Préaux, c'est un petit monde à part"

A vol d’oiseau, le village est situé à 6 km de Rouen. Présentez-le-nous.

“Fontaine est un petit village regroupé autour de son église et au cœur d’un paysage assez singulier. Le Robec prend sa source chez nous et fournit près de 50 % de l’eau potable de l’agglomération. Notre commune est un monde à part, une bulle, à seulement quinze minutes de Rouen. D’ailleurs, le Fontanais type est un actif qui travaille en ville. Quand je m’y suis installé, en 1994, j’ai quitté la frénésie urbaine pour rejoindre ce lieu entouré de coteaux boisés et de prairies. Ce fut véritablement déstressant !”

Un développement démographique est-il souhaitable ?

“Nous comptons près de 560 habitants, mais les possibilités de construire de nouveaux logements sont rares, à cause de la topographie des lieux, des ruissellements et des remontées de nappe phréatique. Cela préserve notre environnement et ce côté “petit monde à part”. C’est aussi une qualité. Toutefois, un nouveau lotissement devrait voir le jour, car il est important de renouveler la population.”

Vous sentez-vous à l’aise dans la Crea ?

“Oui, le village a toujours fait partie de l’intercommunalité de Rouen. La Crea, certes, est une grosse machine, mais une petite commune comme la nôtre ne pourrait pas faire sans, notamment sur les questions d’assainissement, de gestion des déchets ou de développement économique. La Crea nous apporte des compétences et un professionnalisme indispensables.”

Quels sont vos projets pour la commune ?

“Quand j’ai été élu maire, en 2001, je me considérais comme un maire de circonstance, car la commune était en très mauvais état financier. Pendant trois ou quatre ans, il a fallu appliquer une cure d’austérité sévère. Aujourd’hui, la situation est saine. Nous avons pu mener quelques projets : créer un terrain multisports, aménager les espaces publics et planter de nouveaux arbres. Nous allons prochainement lancer l’extension du cimetière - saturé -, en le concevant comme un jardin apaisant.”

Maire d’un petit village est un “job” prenant...

“Oui, il faut être multitâches, en astreinte permanente. Il faut l’accepter. Notre rôle est aussi d’être une locomotive de la vie municipale, à l’heure où les gens restent de plus en plus chez eux.”

Si vous étiez président de la Crea, quel projet aimeriez-vous porter ?

“(Silence) J’aimerais que soit construit un grand stade. Ce serait un outil puissant de rayonnement et d’attractivité. Bien sûr, il faut l’équipe qui va avec...”

Une vie, six dates

1961 : naissance à Petit-Quevilly

1982-1984 : enseignant au lycée Blaise Pascal

1984-1994 : chef de projets au Conseil régional

1994 : s’installe à Fontaine-sous-Préaux

2001 : élu maire

2004 : devient directeur du développement à Eiffage Construction Haute-Normandie