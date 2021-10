Rythme, rire et chansons au Zénith de Rouen

Le mois d’avril sera riche et varié au Zénith de Rouen. Entre concerts, spectacles d’humour ou de patinage artistique,il y en aura pour tous les goûts.

Pratique. Zénith de Rouen 44 avenue des Canadiens, Grand-Quevilly. Informations au 02 352 91 92 92 ; réservations : www.zentih-de-rouen.com

Jeudi 31 mars, The Australian Pink Floyd Show, 20h00.

Mardi 5 avril, Stéphane Rousseau, 20h30.

Mercredi 6 avril, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, 20h00.

Jeudi 7 avril, Katie Melua, 20h00.

Vendredi 8 avril, Eddy Mitchell, 20h00.

Samedi 9 avril, Sopprano, Sexion d’Assaut, Raggasonic, Danakil, Dogg Soso, 17h00.

Mardi 12 avril, Bernard Lavilliers, 20h30.

Mercredi 13 avril, Statu Quo, 20h00.

Vendredi 15 avril, Alpha Blondy/Voices of Jamaïca by the Congos and the Abyssinians, 19h30.

Jeudi 21 avril, Dany Boon, 20h30.

Mercredi 27 avril, Holiday On Ice, 14h00 ;vendredi 29 avril à 20h30 ; samedi 30 avril, 14h00, 17h30, 21h00.

Photo : Katie Melua, la chanteuse britannique d’origine géorgienne sera sur la scène du Zéntih le 7 avril prochain.