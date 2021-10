Un forum pour aider les étudiants à trouver un job d’été

Organisé par le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et le Pôle Emploi Haute-Normandie, avec le soutien de Rouen et l’aide de la Communauté d’agglomération, ce forum se tiendra à la Halle aux toiles, le 1er avril, de 10h à 18h. Pour sa 11e édition, le forum du job d’été a séduit 11 nouveaux employeurs. Il se divise en espace conseil, informations pratiques, rencontre avec les employeurs, pour accompagner au mieux les étudiants dans leurs démarches. Ce forum attire, en général, entre 1 500 et 1 800 jeunes.