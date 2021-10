Rouen. À Rouen, un salon pour trouver son job d'été

Trouver son petit boulot pour l'été, ça se prépare longtemps à l'avance. Et ça tombe bien, puisque l'on rentre actuellement dans la bonne période. Pour mettre en lien les entreprises qui embauchent pour la belle saison et les étudiants à la recherche d'un peu d'argent le temps de leurs vacances, le Centre régional information jeunesse (Crij) et Pôle emploi organisent le salon Trouver un job d'été, à Rouen (Seine-Maritime) ce vendredi 7 avril 2017.

À travers sept villages thématiques dans la Halle aux toiles, les visiteurs pourront faire des recherches sur les postes disponibles et participer à des sessions de job dating. En 2016, lors de la précédente édition, près de 1000 visiteurs avaient participé à plus de 900 entretiens.

Pratique. Le vendredi 7 avril 2017, de 9h30 à 17h30, à la Halle aux Toiles place de la Basse vieille tour à Rouen.

