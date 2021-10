La Pasta Tinto : les pâtes comme en Italie

Non loin de la place Saint Marc, la devanture lie-de-vin de La Pasta Tinto attire l’oeil, un restaurant italien, proposant une liste imposante de plats de pâtes et de salades.

Ici, pas de pizza mais des pâtes. Et l’on ne sait pas à quelle sauce les manger tant le menu est varié. J’opte pour une formule Pasta Presto à 10,50 € qui propose un plat, une salade du jour ou un classique des pâtes italiennes, avec un dessert et un café. Les amateurs de viande trouveront également un menu carpaccio à 15 € avec carpaccio servi à volonté.



Un menu copieux

Les pastas du jour sont aux quatre fromages. La sauce est abondante et parfumée, et les pâtes cuites juste comme il faut. Ma voisine de table a préféré la salade du jour : une véritable farandole de légumes, avec des poivrons, haricots, salade, des asperges, du thon. Une assiette copieuse, qui aurait seulement mérité un peu plus de sauce. Au dessert, le tiramisu, est crémeux à souhait tout en restant léger. L’île flottante, aux dires de ma voisine, est également très réussie. Une bonne adresse lorsque l’on a envie d’un petit air d’Italie. L’ambiance y est chaleureuse et le service rapide.

Pratique. La Pasta Tinto, 4, rue Alsace Lorraine, Rouen. Tél. 02 35 15 08 30. Site. wwwlapastatinto.com. Ouvert tous les jours, de 12h à 13h30 et de 19h à 22h30, sauf les samedi midi et dimanche.