Pépé et ses généreuses pizzas provençales

Manger une pizza, c’est banal. Mais manger une bonne pizza (vous savez, celle dont la pâte fine sent vraiment le feu de bois et la tomate), c’est une autre paire de manches. Direction “Chez Pépé”, le fameux restaurant de la rue du Vieux Palais. Il paraît qu’on y fait des pizzas dignes de ce nom. Vérification.

A deux pas de la place du Vieux Marché, la ruelle piétonne permet de déjeuner ou de dîner en terrasse. Sinon, pas moins de six salles vous attendent à l’intérieur, à l’ambiance chaleureuse. Le service est rapide et souriant. Tout commence pour le mieux. Deuxième bonne surprise : la carte foisonne de choix, proposant des pizzas aux accents provençaux et à l’originalité qui tranche avec les éternelles margarita et regina. Vous aurez du mal à trancher entre la Pagnol, la Canebière, l’île du Frioul ou la Cap Canailles.

Je choisis la Roquefort la Bédoule, mêlant emmental, roquefort évidemment, lardons et crème fraîche. Appétissant. Sur une pâte fine, les ingrédients dévoilent leurs saveurs. Un conseil, toutefois : mieux vaut venir accompagné ou doté d’un féroce appétit, les pizzas se révèlent très... généreuses.

Pour terminer sur une note plus légère, une coupe de fraises fraîches fait parfaitement l’affaire. Arrosé d’un café, la note revient à 13,50 € par personne.

Pratique. “Chez Pépé”, 10, rue du Vieux Palais, à Rouen. Tél. 02 35 07 44 94. Livraisons : 02 35 150 150.