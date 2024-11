Bonne table à Rouen. Dolce Vita, pizza napolitaine au feu de bois

L'enseigne rouennaise était close depuis de nombreuses années. Elle reprend vie, au cœur du quartier des antiquaires de Rouen sous la forme d'un restaurant italien nommé Dolce Vita. La décoration est sobre, épurée. La beauté des lieux, des vieilles poutres et de quelques restes de vitraux du XVIe siècle suffisent. Au mur, un portrait et une citation de Victor Hugo, qui ornaient déjà les lieux. Derrière un bar, un four à pain traditionnel massif, au feu de bois, a été fait sur mesure pour le restaurant.

Parfums d'Italie

La carte est encore en train d'être finalisée. De multiples spécialités italiennes y figureront très vite. Les pizzas y sont reines pour l'instant. Je jette mon dévolu sur un grand classique justement, la Regina : sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, olives noires, origan, basilic. La pizza est préparée sous mes yeux avant d'être enfournée à 400 degrés par le pizzaïolo, Saani Novat : "Cela fait dix ans que je perfectionne ma pâte. Elle ne peut être qu'au feu de bois pour moi", explique-t-il. Sa pâte est préparée avec du levain naturel, une farine bio, et 48h de temps de pousse. Au moment du service, le croquant de cette pâte sous le couteau ne trompe pas. Cette Regina est une invitation au voyage. En garniture, que des produits frais, certains importés d'Italie, d'autres trouvés localement. "On fait du local, de l'agriculture raisonnée, et du frais uniquement", indique Reza Aït, l'un des associés à l'origine du projet. Un chef pâtissier s'occupe des desserts du jour, en attendant une carte plus permanente. Un tiramisu léger et gourmand vient délicieusement terminer mon repas, arrosé d'une limonade artisanale au citron vert tout droit venu de chez nos voisins transalpins. Comptez de 12 à 22€ pour les pizzas, 8€ pour le dessert du jour. Une belle cave voûtée au sous-sol doit ouvrir dans les prochaines semaines. Adresse gourmande à tester.

Pratique. 14 rue Damiette à Rouen. Tel : 02 35 63 92 59. https://dolcevitarestaurant.fr