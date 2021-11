Table rouennaise : les pizzas gagnantes d’El Palazzo

C’est le cas d’El Palazzo, établissement d’inspiration italienne où se retrouvent salariés, femmes et hommes d’affaires, avocats et magistrats du Palais de Justice voisin ou flâneurs occasionnels. Vous y découvrirez un choix large de pizzas et un autre, un peu moins large mais plutôt appétissant, de plats chauds : pâtes, salades...



28 pizzas au choix

Doté également d’une salle à l’ambiance lumineuse, le Palazzo soigne sa cuisine. Ce midi-là, j’ai opté pour la pizza Atlantique : saumon fumé sur une base de crème fraîche, accompagné de mozzarella, de roquette tendre, de citron et d’aneth. La pâte est vraiment réussie, la garniture aussi. Le prix un peu élevé en vaut la peine (11,60 €). La carte propose 27 autres pizzas différentes. Il y en a donc pour tous les goûts. Du côté des plats, mention spéciale pour l’entrecôte de boeuf à la plancha (14,90 €).

En dessert, on est loin de l’opulence de possibilités des pizzas, mais on retrouve des valeurs sûres : profiterolles, fondant au chocolat, tiramisu... et quelques originalités (brochette de baba au limoncello et cerises amarena ou pizza chocolat). A recommander.

Pratique. El Palazzo, cour de l’Espace du Palais. Tél. 02 35 15 33 29