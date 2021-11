La Tavola Calda, un petit air d’Italie dans le vieux Rouen

Une petite musique agréable, des photos en noir et blanc qui chantent le bonheur à l’italienne, l’endroit, ravissant, invite le passant à voyager à travers son assiette. Sur l’ardoise, des plats italiens, cuisinés avec des produits venus de là-bas. Tarte à l’italienne, pizza ou cannellonis ricotta épinards ? Au-dessus des assiettes, tout le monde hésite. Les plus gourmands optent pour une pizza. “Vous n’en avez jamais gouté des comme ça”, affirme le serveur.

Je jette plutôt mon dévolu sur la tarte italienne à l’aubergine, tomates, mozzarella, amandes et basilique. Les arômes se marient subtilement. C’est une réussite. En dessert, le café gourmand évite un choix trop difficile et permet un petit tour des spécialités sucrées italiennes, comme le gâteau aux figues ou la mousse glacée à la noix de coco. Riche en goûts et rafraîchissant.

L’addition est le seul petit bémol de ce bistrot à l’italienne. Mais le sourire du serveur et le charme de la cuisinière qui s’assure, avec un accent chantant, que tout s’est bien passé, donne envie de revenir par un jour ensoleillé, profiter du charme de l’Italie au cœur de Rouen.

Pratique. Tavola Calda Bistrot, 29 rue Damiette, Rouen. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. Tél. 02 35 52 08 70.