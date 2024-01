Classement. Le Calvados, département où il fait bon vivre

Caen est une ville où il fait bon vivre. Ce n'est pas nous qui le disons, mais un classement très sérieux publié chaque année dans le Journal du dimanche et réalisé avec des critères bien précis par l'Association Villes et Villages où il fait bon vivre. Et pour cette édition 2024 parue le 28 janvier et remportée par la ville d'Angers, Caen reste bien ancrée à la 11e place nationale, comme l'an passé, se hissant ainsi à la première place régionale. Suivent ensuite en Normandie Cherbourg-en-Cotentin (Manche), 14e, ou Le Havre (Seine-Maritime), 20e. Dans l'agglomération caennaise, Hérouville-Saint-Clair est 72e, alors que Mondeville occupe la 107e place. Ifs se classe 251e, suffisant pour entrer dans le top 10 à l'échelle de la région. Mais là où le Calvados semble exceller, c'est avec ses communes de moins de 2 000 habitants. Plusieurs de l'agglomération caennaise occupent de très belles places. Epron chute d'un rang par rapport à l'an passé, mais reste sur la dernière marche du podium des villages où il fait bon vivre, doublé par Martinvast dans la Manche. Authie conserve sa cinquième place, tandis que Cambes-en-Plaine recule également d'un rang, mais reste dans le top 10.

Trois autres villages du département sont présents dans ce top 50 : Le Pin, dans le pays d'Auge, est 29e, Saint-André-sur-Orne, au sud de Caen, est 37e, et Saint-Arnoult, près de Deauville, occupe la 38e position.