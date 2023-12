Calvados. Ça bouge à Caen et Epron

Pour tout savoir sur ces dernières nouveautés avant Noël, la rédaction de Tendance Ouest a mené l'enquête récemment et vous dévoile tout.

Sport en famille, tacos et bar italien

"Nous sommes les premiers à avoir imaginé ce concept sur la région et nous sommes fiers de notre projet : permettre aux parents de partager leur séance de sport en salle avec leurs bambins", expliquent Julie Duchêne et Loan Losset, les jeunes gérants de Bout'Forme, ouvert à Epron lundi 18 décembre. Quant à Chamas Tacos, la nouvelle enseigne franchisée située 40 rue Saint-Pierre à Caen, c'est une nouvelle aventure pour son responsable Walid Boufalgha. "J'étais basé avant à Paris et je suis très content de découvrir Caen avec l'ouverture de ce commerce. Chamas Tacos propose un très large choix de tacos pour toutes les faims. Ici, tout est cuit et préparé le jour même pour apporter un gage de qualité à nos produits", précise le gérant. Enfin, Ahmad Pourmand est très satisfait de l'ouverture du bar Donatello à l'ambiance franco-italienne. Pari réussi pour cette nouvelle enseigne à la déco faite à partir d'objets de seconde main !