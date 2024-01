En questions. Violences sexuelles : "On aide les victimes à reprendre confiance via l'escrime"

Sylvie Dumont-Prieux est conseillère déléguée en charge des violences intrafamiliales à Hérouville-Saint-Clair.

Comment se déroulent ces ateliers ?

"Ces ateliers sont mis en place depuis 2020. Ils se tiennent sur dix mois, par dix ateliers de quatre heures. Les victimes sont encadrées et accompagnées. En 2023, il y a eu 12 participantes, c'est le maximum pour avoir un suivi individualisé. Ils sont ouverts à toutes. Les victimes viennent de toute la Normandie."

Comment les victimes

sont-elles accompagnées ?

"Il y a tout d'abord un état des lieux et un bilan personnel avec la victime. Puis, un programme et un travail sont mis en place au long des dix séances. Le but est de reprendre confiance en soi et d'apprendre ses limites. C'est un travail psychologique profond."

Quel est le premier bilan ?

"Deux victimes ont souhaité témoigner de leur parcours après cette formation. Le président du tribunal a aussi été très interpellé par l'évolution formidable des victimes. Toutes en sortent avec un ressenti extrêmement positif et souhaitent par la suite s'engager dans ce combat."

Quels sont les projets pour l'avenir ?

"Ces ateliers vont se poursuivre tout au long de l'année 2024, tout en essayant de les étendre à d'autres territoires. De plus, on organise une formation sur 'les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles', les mardi 13 et mercredi 14 février. Elles sont ouvertes à tous et rencontrent un vif succès. Enfin, une exposition itinérante sur les violences faites aux femmes sera dévoilée début février."