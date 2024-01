Grand-Couronne. Incendie aux services techniques de la Ville : la toiture et les portes détruites

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus jeudi 25 janvier vers 18h pour un feu s'étant déclaré dans un bâtiment des services techniques de la Ville de Grand-Couronne. A l'arrivée des secours, plusieurs véhicules étaient en flamme. L'incendie est parti d'une balayeuse.

300m2 touchés sur les 1 200

Les pompiers ont utilisé deux lances à incendie pour venir à bout du sinistre. Il n'y a pas eu de victimes mais les dégâts sont assez importants. Sur les 1200m2 du bâtiment, 300m2 ont été touchés. Selon la police, "la toiture et les portes ont été détruites" et à l'intérieur, une balayeuse, un petit camion électrique et trois véhicules ont été touchés ou détruits par l'incendie.

L'intervention a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et sept engins. "Il y avait du personnel à l'intérieur et il n'y a pas eu d'intrusion. Ce serait accidentel", poursuit la police. Une enquête est en cours.