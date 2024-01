Normandie. Secrétaires de mairie : le métier bientôt revalorisé

Elles sont des rouages indispensables dans les communes, notamment les plus petites : les secrétaires de mairie verront bientôt leur métier revalorisé, avec des évolutions de statut, y compris pour celles qui sont déjà en poste. C'est le sens d'une loi votée à l'unanimité, le 30 décembre 2023, à l'Assemblée nationale. Pour la députée Horizons de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure du texte, il y avait urgence à valoriser ce métier : "Environ 2 000 postes sont vacants partout en France et, d'ici 2027, 30% de celles qui sont en postes partiront à la retraite."

"Des couteaux suisses"

"Celles", car une grande majorité de femmes occupent ces postes à responsabilité. "Elles préparent le budget, s'occupent de l'état civil, travaillent sur des questions juridiques ou d'urbanisme, préparent les délibérations du conseil municipal, reçoivent les habitants, bref, ce sont ce que l'on appelle des couteaux suisses !", énumère la parlementaire. Or, actuellement, six secrétaires de mairie sur dix sont fonctionnaires de catégorie C, "le statut le plus bas de la fonction publique". La proposition de loi vise à permettre que "toutes celles qui ont les compétences, l'expérience, puissent être reconnues en catégorie B", poursuit Marie-Agnès Poussier-Winsback. De quoi, elle l'espère, attirer de nouveaux agents sur ces postes.

A compter du 1er janvier 2028, dans les communes de moins de 2000 habitants, le maire devra nommer un secrétaire général de mairie relevant a minima de la catégorie B pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie. Dans les communes de 2000 habitants et plus, le secrétaire général de mairie devra être classé en catégorie A, sauf s'il existe déjà un directeur général des services. Le texte prévoit aussi de faciliter les promotions internes pour les fonctionnaires de catégorie C déjà en poste.

Une proposition de loi pour revaloriser le métier, portée notamment par Céline Brulin, sénatrice communiste de la Seine-Maritime, avait également été adoptée à l'unanimité au Sénat, en avril 2023.