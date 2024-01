Caen.  Un rond-point réaménagé "à la hollandaise" pendant quatre mois

Le rond-point du Débarquement, situé dans le quartier de la Folie Couvrechef, reliant Caen à Saint-Contest, est en chantier jusqu'au mois de mai. Caen la mer sécurise le giratoire "à la hollandaise", c'est-à-dire en favorisant une circulation partagée et sécurisée, notamment avec les cyclistes.

Pour impacter le moins possible le trafic d'une route très empruntée, le chantier sera mené secteur par secteur et une voie de circulation sera toujours maintenue. Lors du mois d'avril, il sera possible néanmoins que la circulation soit totalement coupée durant certaines nuits, pour le passage des réseaux électriques ou les revêtements de chaussée. Coût de l'opération ? 454 000 € financés par le département et la Communauté urbaine.