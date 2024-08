Caen. Le boulevard Maréchal Juin fermé durant quatre nuits

Plus de 10 000 véhicules empruntent chaque jour le boulevard Maréchal Juin, cet axe de Caen qui sera concerné par des travaux la semaine prochaine. Une réfection est engagée par le Département du Calvados à compter du lundi 26 août, et jusqu'au jeudi 29. Conséquence, la circulation est interrompue à chaque fois dans les deux sens. Ces travaux n'ont lieu que de nuit cependant, entre 20h et 6h. "Cette opération est destinée à reprendre le revêtement de la chaussée en enrobé, dans les deux sens de circulation, sur un linéaire de 450 mètres."